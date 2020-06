T1 investor on valmis keskuse päästmiseks uut raha andma

Sixth Street Partners kinnitas, et nende hinnangul vajab keskus üle 10 miljoni euro ulatuses investeeringuid. «Oleme nõus tegema T1 uusi investeeringuid, vastavalt tegelikule investeeringuvajadusele. See nõuaks omaniku vahetumist,» ütles Sixth Street Partners Postimehele.

Fondi hinnangul tingis T1 ebaõnnestumise asjaolu, et «Pro Kapital oli teinud T1 haldamisel kõik valesti. Külastajate voo optimeerimiseks mõeldud arhitektuurne planeering on ebaõnnestunud, puudub professionaalne rendisuhete haldus ning korralik finantshaldus. Kõige kehvem oli see, et T1 ei vastanud tarbijate ootustele. Poodide valik jätab soovida, kuna puuduvad keskmist külastajat kõnetavad laiatarbebrändid», teatas fond kirjas. Samuti ei soovinud Pro Kapital rajada nende soovitusel sissepääsu Ülemiste City-poolsele küljele.