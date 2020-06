Töötukassa palgatoetus: nemad on saanud enam kui miljon eurot

Hüvitist on määratud töötukassa andmetel 17 456 ettevõtte 136 682 töötajale. Enim ehk 24,6 protsenti on hüvitise saajate seas töötleva tööstuse töötajaid. Sellele sektorile palgatoetuseks määratud hüvitiste kogukulu on 58,6 miljonit eurot, selgub töötukassa andmetest. Kokku on ettevõtetele tänaseks välja makstud 231,5 miljonit eurot.