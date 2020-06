Uus eelnõu võimaldab üürilise rutem välja tõsta

Eelnõu peamine eesmärk on soodustada üürisektori arengut, võimaldades üürilepingu pooltele rohkem paindlikkust omavaheliste suhete kujundamisel ning tagades võimalike rikkumiste puhuks üürileandja õiguste kaitseks tõhusamad vahendid, teatas justiitsministeerium. Täpsemalt võetakse ette niinimetatud puuküürnike probleem. Eelnõus muudetetakse seadust nii, et üürimaksega viivitajatele saab senise kolmekuise viivituse asemel juba kahekuise viivituse järel lepingut üles öelda. Samuti võimaldaks uus seadus nõuda sisse üürnikult leppetrahvi korteri hilinenud tagastamise eest. Samuti nähakse ette üürileandja õigus leping erakorraliselt üles öelda tagatisraha ning hoone korrashoiu- ja parenduskulude tasumisega viivitamise korral. Ülesütlemine on aga tühine, kui üürnikul on võimalik oma võlgnevus tasaarvestada ja ta teeb seda viivitamata pärast ülesütlemisavalduse saamist.