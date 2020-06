Pankade ühised maksepuhkuste reeglid jäävad kehtima septembri lõpuni

«Ehkki maksepuhkuste taotlemise hoog esialgse suure huvi järel maikuu lõpuks kahanes, ei ole siiski täna kindlustunnet, et kriis on Eesti inimeste ja ettevõtete jaoks läbi. On alust tunda muret, et osade sektoriteni jõuab koroonaviiruse ja eriolukorra mõju täiel määral alles sügisel,» ütles Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu.