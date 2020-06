Ragn-Sellsi plaan: põlevkivituhatehas Ida-Virumaale

Viis aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ, teatas Ragn-Sells.

Praeguseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlased. Hiljuti liitus uuringute kaasrahastajana Sihtasutus Archimedes ning koostööd tehakse ka Eesti Energiaga.

Tehnoloogia arendustööde eesmärgiks on süsinikneutraalse protsessi abil üle miljoni tonni põlevkivituhajäätmete väärindamine aastas.

Möödunud nädalal teatas ettevõte, et esitas Eesti Patendiametile avaldused taotlemaks patente põlevkivituha väärindamise protsessile.

Ragn-Sells Grupp on Rootsi pereettevõte, mis on tegev kokku neljas riigis. Ragn-Sells Eestis töötab 275 inimest ja ettevõte käive on 27 miljonit eurot.