Koroonakriis paneb suurfirmad nõrgemaid brände müüma

„Investorid kirjutavad 2020. aasta täielikult korstnasse, aga ootavad korralikku, täiuslikku lugu 2021. ja 2022. aastal,” ütles Rotschildi globaalsete kapitaliturgude juht Adam Young Bloombergile. Kuigi aktsiaturud on märtsikuisest kukkumisest valdavalt taastunud, on paljude ettevõtete jaoks raskem alles ees. Nii teatas Euroopa lennukitootja Airbus , et kavatseb järgneval kahel aastal oma tootmist 40% vähendada ning tuhandeid töötajaid koondada.

Samal ajal kirjutab Bloomberg, et mitmed firmad kasutavad kriisi ära selleks, et enda vähemtulusatest äridest loobuda. Nii ootavad suured fondijuhid võimalust, haarata endale suure toidukontserni Unileveri teeäri. Kui tehing teoks saab, võib Unilever teenida 5 miljardit dollarit. Nestle jällegi sondeerib pinda oma USA pudelivee äri müügiks. See üksus oli Nestle jaoks viimasel aastal kõige viletsamate tulemustega. Total ja Solvay kavatsevad müüa oma keemiaäri. Ostupoolel raha on: Ernst & Youngi andmetel on erakapitalifirmadel kontol 1,9 triljonit dollarit, mis tööd otsib. Samas ollakse ettevaatlikumad, kuna majanduses oodatakse keerulisi aegu. IMFi andmetel oodatakse maailma majanduskasvuks tänavu -4,9%.