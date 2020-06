Ventspilsist alustav Riia Lahe Regatt külastab ka Saaremaad

Pärnu jahtklubi purjeka Masu meeskonnas regatil osalev Argo Linnamäe ütles, stardieelne melu on vägev ja laevas käib tihe töö. «Matkapurjed tuleb võistluspurjede vastu vahetada ja laev läikima lüüa,» kommenteeris Linnamäe, kelle teada on Eestist regatile registreerunud seitse purjekat. Et regati korraldamine otsustati alles pärast Läti eriolukorra lõppu üheksandal juunil, on 52 võistlusel osalevat purjekat märkimisväärselt suur hulk.