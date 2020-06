Kalevi jahtklubi paigaldas Aegna reidile külalisalustele kolm ankrupoid

Kalevi jahtklubi ja Tallinna vabatahtliku merepäästeühingu liikmed toimetasid eile Piritalt Aegnale kolm ankrupoid, mis saare sadama lähistel merepõhja ankurdati. Aegnale käib küll liinilaev, kuid oma veesõidukiga saare külastamist raskendab sadama kehv olukord. Aegna sadam on väike ja madal, sadamakai on lagunenud ning vajaks korrastamist.

Kalevi jahtklubi ülem Lauri Kurvits ütles, et ankrupoid viidi Aegna reidile kõigile vabaks kasutamiseks. «Täna sai Aegna alla paigaldatud kolm ankrupoid. Ikka selleks, et klubiliikmed ja ka kõik teised purjetajad saaksid külastada Tallinnale kõige lähemat saart. Aitäh klubiliikmed Agu Toomingas ja Peeter Marvet pika tööpäeva eest ning Andres Tamm panustamise eest! Head purjetajad ja kaatriga merematkajad, kasutage lahkesti loodud võimalusi,» kutsus Kurvits huvilisi Aegnat külastama. Klubiülem lisas, et poide kasutamine on tasuta, kuid tänuavaldusena võivad merematkajad toetada Kalevi jahtklubi noorte purjespordikooli tegevust.

Poid asuvad kolme meetri sügavuses vees ning nende juurest saarele pääsemiseks tuleb kasutada väiksemat paati. Suurematel jahtidel ja kaatritel on randumispaadid tavaliselt pardal olemas, kuid kokkuleppel Aegna turismiettevõtjatega on võimalik paat ka saarelt vastu kutsuda. «Parem on muidugi paadiga, aga saab ka ujudes. Jalad ulatuvad põhja umbes neljakümne meetri kaugusel ankrualast, ilusa ilmaga on see täitsa mõnus suplus,» julgustas Kurvits merematkajaid Aegnat avastama.