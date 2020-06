Saksamaa suurpank valmistub hiigelkärpeks

Lõplikku otsust siiski veel tehtud pole, kuna mitmed panga tippjuhid on skeptilised, kas nii suur kärbe on üldse jõukohane ja teostatav. Lisaks seisavad sellele vastu töötajate esindajad, keda on panga nõukogus 50 protsenti. Väidetavalt on laual ka mõõdukam kärpeplaan.