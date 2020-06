Wendre aasta – aeglane areng ja saavutamata eesmärgid

Ettevõtte juhatus, mis tänavu kevadel vahetus, kui tüüri juurde asus Dennis Ulrik Kristensen, tunnistas aruandes, et läinud aasta oli aeglase arenguga ja kubises erinevatest väljakutsetest.

Mitmed eesmärgid, mis varem võetud olid, jäid saavutamata. Näiteks taheti Rääma tootmisüksus mullu reorganiseerida, kuid see jäi tegemata.

Wendre on viimasel ajal silma paistnud sellega, et seal vahetuvad tihti juhid. Ettevõtet 13 aastat juhtinud Vahur Roosaar pani ameti maha 2018. aasta septembris. Tänavu aprillis lahkus eesotsas Raul Laidvee. Nüüd juhib firmat taanlane Dennis Ulrik Kristensen.

Wendre Groupi juht Pål Jönsson sõnas pärast tehingut, et praegu neil on koroonakriisi ajal õnneks tugev bilanss ning hoolimata tellimuste vähenemisest on nad normaalses seisus.