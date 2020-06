Eesti kodanik Wyatt peab siinset puhast ja puutumata loodust peidetud aardeks terves maailmas. «Vesi on suurepärane, muld orgaaniline. On suur vedamine, et siin pole liiga palju kahjurputukaid. Tänu sellele ei pea me väga palju pestitsiide kasutama,» rääkis ta Euroopa väljaandele Healtheurope.eu.