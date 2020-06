Nahaalne pettus: välismaa maasikat müüakse tuimalt Eesti talutoodangu pähe

Probleemi ulatusest annab tunnistust see, et paljud maasikakasvatajad tõdevad, et nende põllult ei tulegi üldse nii palju maasikaid, kui vahendajad nende talu marjade pähe turgudel maha müüvad, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Mõni vähendaja ja turumüüja on koguni nii nahaalne, et mõtleb ise sordinimetusi välja, millest tegelik maasikatalu kuulnudki pole. Nii juhtus Lemmatu marjataluga, kes kasvatab Sonsationi sorti, kuid Nõmme turu letil müüdi nende marjade pähe veel ka Rumbat ja Asiat, mida nad ei kasvatagi, ning Fleni, mis on sootuks olematu sort.

ERR soovitab, et kui tahta turult autentset Eesti talust pärit maasikat, tasub eelistada neid lette, kus ilutseb lisaks sordile ka talu nimi, kus mari pärit on. Kui aga müüjal on letil kõrvuti nii Eesti kui Poola maasikad ja ta ei suuda kodumaise maasika päritolu talu täpsusega nimetada, ei pruugi ka kaup usaldusväärne olla.