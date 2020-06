IMF annab Egiptusele 5,2 miljardit dollarit laenu

IMF-i juhatus kiitis kuu aja eest heaks eraldiseisva erakorralise abi 2,8 miljardi dollari (2,5 miljardi euro) ulatuses, ehkki juba siis nenditi, et vajadus on märksa suurem.

Fond märkis avalduses, et Kairo on näidanud üles viimasel ajal tugevat distsipliini majandusreformide rakendamisel, mille on kehtestanud viimase nelja aasta jooksul antud toetusprogrammid. Uus laenupakett võimaldab majanduse võrdlemisi kiiresti taastada.