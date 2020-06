Ekspeditsioonilaev Bellingshausen pakub Lennusadamast tellimusreise

Nasva laevaremonditehases hoolduse läbinud Antarktika 200 ekspeditsioonilaev jõuab täna hommikul Tallinna, et alustada Meremuuseumi Lennusadamas tellimusreiside pakkumist. Ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli kinnitas, et kuuldused lõbusõitudest on liikunud laevast ees ning esimesed broneeringud on juba olemas. Pruuli sõnul saab laeva rentida nii ühepäevaseks ringreisiks Tallinna lahel kui ka pikemateks merematkadeks naaberriikidesse, näiteks Soome saarestikku. Lühemateks sõitudeks võib laev pardale võtta kuni 24 reisijat, pikematel merematkadel jagub kajutikohti kaheteistkümnele inimesele.