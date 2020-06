Kes on Eestis põlisrahvas? Metsasektoris lahvatas kummaline tüli

Bürokraatliku mekiga standardit on vähemalt teoreetiliselt vaja selleks, et Eesti partneritel ja klientidel oleks globaalsel areenil kindlustunne, et siit tulnud puit ja puidutooted on valminud jätkusuutlikel põhimõtetel. Ühed leiavad, et see on tõsine asi, teised ütlevad, et tegu on puhtalt turundusliku instrumendiga, mida kasutavad ära suured korporatsioonid nagu IKEA.