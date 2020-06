Vilsandi liini sadamate ehitus toob saare veeliikluses muudatusi

«Soovime lisareise vastavalt nõudlusele,» ütles Rand. Tema sõnul on raske prognoosida, kui palju lisareise 11 inimest mahutav väikelaev Vilsandi tegema peaks. «Siiani on ju asi käinud nii, et soovijad broneerivad oma sõidud ette ja vajadusel teeb liinilaev lisareisi,» tähendas saarevanem. «Täpselt sellisena ju tulevikutransporti näha soovitakse – sõit saab teoks siis, kui on soovijaid.»