EASi turismijuht: meil on naabritega vedanud

«Kõige hoogsamalt on käivitunud lätlaste külaskäigud Lõuna-Eestisse, kuid nüüd on hakanud tulema ka meie põhiturg, Soome,» ütles ta Vikerhommikus, vahendab ERR .

Muutunud on aga see, et kui varasemalt tuldi siia pikemaks puhkuseks, siis nüüd on palju eksprompt-reise, lisas ta. Samuti hakkasid Eestisse kohe, kui koroonapiirangud lõppesid, tulema Saksa loodusturistid.

Eestisse turistide meelitamise üheks argumendiks ongi tema sõnul siinne puhas ja puutumatu loodus ning osalt ka koroona. «Saame rõhutada, et Eesti on hoidnud nakkust kontrolli all, siin on meetmed paigas ja meil on ka hõre asustus, mis aitab nakatumist vältida,» rääkis Lepik.