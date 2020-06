Maive Rute: pankadel on piisavalt raha, et võidelda rahapesuga

«On kahetsusväärne, et vaatamata Eesti pankade viimastel aastatel tehtud jõupingutustele rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega senisest süsteemsemalt tegeleda, ei ole tulemused siiski veel piisavad. Rahapesul ei ole Eestis kohta,» ütles Rute.

Tema sõnul tuleb pankadel rohkem pingutada ja investeerida, et senisest paremini ja kiiremini saada jälile rahapesukatsetele. Samal ajal tuleb neil tagada, et rahapesu tõkestamise käigus ei jääks ausad kliendid ukse taha. «Selleks tuleb rohkem investeerida eelkõige nutikatesse infosüsteemidesse ja Eesti pankade finantsseis on selleks piisavalt hea,» märkis Rute.