Eesti riigifirma asub sügisest Soomes kaupa vedama

Operaili juhatuse liikme Paul Lukka sõnul on ettevõte teinud pikalt tööd, et Soomes kaubavedudega alustada. «Tegevusluba ja ohutusjuhtimissüsteemi tunnistus on meile olulisteks verstapostideks ning annavad kinnitust, et meie teenuse kvaliteet vastab Soome standarditele,» ütles Lukka.

Operail alustab Soome turul kaubavedu üheksa Wabteci PowerHaul veduriga. Need on kuueteljelised liinivedurid, mis tagavad raskete kaubarongide veoks vajaliku efektiivsuse ja töökindluse. Esimesed kaks PowerHaul vedurit, mis vastavad Euroopa raudtee nõuetele ja standarditele (TSI), on Soomes juba kohal.