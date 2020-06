Suurtehing: SEB panga peahoone vahetab omanikku

See on 2019. aastal loodud East Capital Real Estate IV fondi esimene kinnisvaraost. Tegemist on neljanda East Capitali kinnisvarafondiga, mille fookus on Baltikumil ja Kesk-Euroopal. Nende plaan on tulevikus kinnisvarasse investeerida 400-500 miljonit eurot.

East Capital Real Estate'i juht Madis Raidma rõõmustas, et suurepärase asukoha ja usaldusväärse üürnikuga pangahoone on väga hea täiendus nende portfelli. «Rendihinnad pole Tallinnas viimastel aastatel nii kiiresti kasvanud kui mujal Euroopas, mistõttu on tulusus pikas plaanis jätkusuutlikum,» ütles ta. Raidma andis mõista, et see ost ei jää ettevõttele lähiajal viimaseks.

SEB hoones on 24 korrust ja 16 000 ruutmeetrit büroopinda. 1999. aastal valminud klaasist kõrghoone on praegu pea täielikult SEB panga valduses. Hoone arhitekt on Raivo Puusepp.

Hoone kuulus varem Luksemburgis registreeritud Laurus S.a.r.l.'ile, mis on Šveitsi Partners Groupi ja Taani investeerimisfirma Northern Horizoni ühisettevõte.