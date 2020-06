Riigikohus saatis ministeeriumi altkäemaksuasja ringkonnakohtusse tagasi

Süüdistuse järgi oli Sheli OÜ võitjaks kuulutatud ka Tallinna keskraamatukogu tarkvara arenduse hankel. Prokuratuur süüdistas raamatukogu IT-spetsialisti Ahunit selles, et ta võttis Ilveselt 800 eurot altkäemaksu.

Pööre menetluses

«Menetletavas asjas on tegemist kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega, sest lüngad ringkonnakohtu argumentatsioonis on ulatuslikud ega võimalda jälgida kohtu siseveendumuse kujunemist. Riigikohus ei võta seisukohta süüdistuse põhjendatuse kohta, vaid tühistab ringkonnakohtu otsuse üksnes seepärast, et kohtuotsuse põhiosa ei vasta seadusest ja kohtupraktikast tulenevatele nõuetele,» märkis kriminaalkolleegium.