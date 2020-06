OECD: eestlased on endiselt kehvad raha säästjad

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvahelisest finantskirjaoskuse võrdlusuuringust selgus, et Eesti elanike rahatarkuse teadmised on suhteliselt head, kuid need ei kandu käitumisse: eriti tuleks tähelepanu pöörata raha säästmisele.