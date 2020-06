Miks väänas Rootsi SEB pangale pea sada korda suurema trahvi kui Eesti?

«Meil Eestis need tasemed on olnud suhteliselt väikesed – selles mõttes kui võrdleme trahve, siis me võrdleme erinevaid jurisdiktsioone, mis teine kord on võrreldamatud ja me võrdleme ka fakte, mis antud asjas ei pruugi olla sugugi selles mõttes kokkulangevad. SEB Rootsi puhul on oma faktoloogia, Eesti puhul oma faktoloogia. Rootsi SEB-l on oma roll selles asjas, mida on siis kaalutud Rootsi vastava õigusraamistiku kontekstis, Eesti SEB-l on omad teod, tegevused ja roll, mida on kaalutud siinse õigusraamistiku kontekstis,» selgitas Kessler.