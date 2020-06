Eesti IT-hiiglase käive tegi tiigrihüppe

«Suutsime näidata tugevaid majandustulemusi kõikidel koduturgudel ja viisime läbi seni Nortali ajaloos suurima, 50 miljoni eurose võlakirjaemissiooni, et laieneda lähiaastatel Saksamaal ning Põhjamaades,» ütles Nortali asutaja ja juhatuse esimees Priit Alamäe.

Tema sõnul kasvas Nortal möödunud aastal teadaolevalt suurimaks Eesti päritolu tööandjaks USAs, kuna 2018. aasta lõpus osteti Seattle'i tarkavaraettevõte Dev9.

Enim panustasid Nortali kasvu mullu Saksamaa, USA ja Soome. Olulisemad tegurid jätkusuutlikus kasvus on Alamäe sõnul pikaajalised strateegilised kliendisuhted ning nii teenus- kui ka kliendiportfelli mitmekesisus kõigil ettevõtte koduturgudel.

«Nortali äritegevus on hajutatud nii geograafilises vaates meie kõigi tegevusriikide kui ka sektorite vaates, kus meie kliendid toimetavad, selgelt eristuvatesse valdkondadesse,» lisas Alamäe.

Kuigi pandeemia on toonud palju määramatust tuleviku osas, siis on Alamäe sõnul ettevõtte ärimudel hästi vastu pidanud ja käesolev aasta on seni möödunud suuremate kõrvalekalleteta.

«Oleme pikas perspektiivis hästi positsioneeritud,» sõnas Alamäe, täpsustades, et vajadus digitaliseerimise vastu on üle maailma nii avalikus kui ka erasektoris olenemata tegevusvaldkonnast saanud Covid-19 tõttu vaid hoogu juurde.

«E-kaubandus, digitaliseerimine tootmis- ja tööstusvaldkonnas, riigi e-teenused ja digitaalselt kättesaadavad patsiendi andmed on kriitilise tähtsusega ettevõtete ja organisatsioonide jätkusuutlikkuses, teenuste toimimises ja kättesaadavuses,» lisas Alamäe, rõhutades, et ka Eesti e-riigi vastu on huvi viimastel kuudel varasemaga võrreldes veelgi kasvanud.

Pandeemia ajal korraldati Eestis teenuseid ümber

Nortal Eesti juhi Ats Albre sõnul on Eesti üks väheseid, kui mitte ainus riik maailmas, kus riigi teenused karantiini tingimustes jätkusid tavapärases rütmis.

«On tähelepanuväärne, et tänu tugevale digitaalsele infrastruktuurile, korraldati lisaks ka vastavalt vajadusele kiirelt Eestis ümber nii teenuste pakkumine kui ka toodi kodanikeni uusi teenuseid,» sõnas Albre, lisades, et sotsiaalkindlustusameti erivajadusega lapsevanema erakorraline toetus jõudis pandeemia ajal abivajajateni 4 päevaga alates määruse vastuvõtmisest.

Nortal aitas lisaks nii Tartu Ülikooli Kliinikumi kui ka Ida-Tallinna Keskhaigla infosüsteemide kaudu haigla igapäevase töö ümber korraldada, eesmärgiga suunata kõik võimalik ressurss pandeemiaga tegelemiseks. «Samuti aitasime luua patsientidele ka kaugvastuvõtu võimalused ning see kõik toimus vaid loetud päevade jooksul,» lisas Albre.

Vaadates aga tagasi möödunud aastale Eestis, toob Albre esile sotsiaalkaitse infosüsteemi ehk SKAIS2 esimese live'i 2019. aasta sügisel, millega toodi kodanikeni esimene sotsiaalvaldkonna proaktiivne teenus.

Albre sõnul on tegu nii avalikkuses enim tähelepanu pälvinud kui ka teostuselt ühe keerukama ja suurimat ühiskondlikku mõju omava projektiga, mille kaudu jõuab kriitilise tähtsusega teenus umbes 700 000 inimeseni Eestis.

Ta lisas, et kui kõrvutada Nortali iga-aastaselt inimete arengusse investeeritud summa kasumiga, siis moodustaks see umbes 20 protsenti grupi aastasest kasumist.

Mullu asutas Nortal Abu Dhabis tütarettevõtte Nortal Information Technology Solutions LLC, et teenindada projekte Araabia Ühendemiraatides.

Grupi struktuuri lihtsustamiseks viis ettevõtte 2019. aasta juunis lõpule Nortal Group AS (NG, Nortal AS aktsiate omanik) ja Nortal Group Holding AS (NGH, NG aktsiate omanik) ühendamise.