Graafikud ⟩ Üha enam investeeringuid jääb kindlamaid aegu ootama

Kriisi negatiivne mõju tööturule ja majanduse ebakindel väljavaade on jätnud tugeva jälje ka majapidamiste kindlustundele. Seoses sellega on vähenenud aktiivsus eluasemeturul.

Kraaviku sõnul on esimesi ilminguid majandusaktiivsuse taastumise kohta mai pangandusstatistikas siiski juba näha – nõudlus tarbimisfinantseerimise järele pisut suurenes, mis on ootuspärane, sest kui aprillis kehtisid suhteliselt ranged koroonaviirusest põhjustatud piirangud, siis mai jooksul neid leevendati.

Maksetähtaega ületanud laenude osakaal pankade portfellis on jätkuvalt väga väike. «Üle 60 päeva on viivises vaid 0,7 protsenti pankade laenuportfelli mahust. Siiski tuleb arvestada, et pangad on andnud paljudele laenuklientidele maksepuhkuseid. Nende osakaal laenuportfellist ulatub üle 11 protsendi,» märkis Kraavik.

Majanduslikult keerulisele olukorrale vaatamata on nii Eesti ettevõtete kui ka majapidamiste hoiuste kogumaht viimastel kuudel väga kiiresti kasvanud. Võrreldes veebruari lõpuga on nii ettevõtete kui ka majapidamiste hoiused kasvanud 400 miljoni euro võrra, vastavalt 7,4 ja 8,7 miljardi euroni.

«Hoiuste kiirele kasvule on kaasa aidanud see, et ettevõtted ei ole teinud varasemaga võrreldavas mahus investeeringuid ning majapidamised on vähendanud tarbimist. Samuti on sissetulekute vähenemist aidanud piirata valitsuse rakendatud meetmed,» lisas ökonomist.