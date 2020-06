Itaalia politsei vahistas Siemensi ja Alstomi tippjuhid

Samuti on uurimise all ettevõtted ise, vastavalt Itaalia seadusele, mille järgi ka need vastutavad juhtkonna kuritegude eest. Prokuratuuri sõnul tegi maksupolitsei läbiotsimisi kodudes ja kontorites 15 linnas.

Alstomi esindaja sõnul teeb ettevõte uurimisega koostööd. Sama kinnitas ka Siemensi esindaja, mille Milanos paiknev Siemens Mobility esindus läbi otsiti, lisades, et ettevõttes valitseb nulltolerants korruptsiooni ja konkurentsireeglite rikkumise vastu. ATMi sõnul on uurimise all kaks ettevõtte ametnikku, firma eitas, et sel endal oleks mingi roll nende tegevuses.