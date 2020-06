Kahemiljardilise pettusega seotud firma eksjuht vahistati

Prokuratuur süüdistab Brauni ettevõtte bilansi ja tulu kunstlikus paisutamises, et muuta seda investoritele ning klientidele atraktiivsemaks, vahendab Financial Times.

Prokuratuur kahtlustab, et Braun tegutses koos kaasosalistega. Müncheni prokuratuuri esindaja kinnitas, et firma endine juhatus on uurimise all.