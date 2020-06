Renault ja Nissan kaevati emissioonipettuses süüdistatuna kohtusse

Harcus Parker kinnitab, et on näinud sõltumatuid testiandmeid, mille järgi on 1,3 miljonit Jaapani autotootja Nissani ja selle Prantsuse partneri Renault valmistatud diiselmootoriga sõidukit varustatud lisaseadmetega, mis auto testimisel vähendavad heitgaaside kogust, kuid lülituvad liikluses välja.