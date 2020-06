Kulla hind lööb rekordeid

Kulda on peetud omamoodi turvasadamaks: ajal, mil aktsiad on volatiilsed, loodavad investorid, et kollane metall aitab nende raha väärtust säilitada. Tõsi, kulla hind langes tänavu kevadel ühes teiste varadega, kuid tol ajal selgitati seda asjaoluga, et kuna Hiinas polnud koroonaviirus veel kontrolli all, aga hiinlased on ühed suuremad kulla ostjad, siis kahanes järsult ka nõudlus. Tänaseks on kulla hind taastunud ja viimaste aastate tippe ületanud.