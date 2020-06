Keskkonnaühendused on Saaremaa silla vastu: tunnel oleks parem

Eesti Keskkonnaühenduste Koda leiab, et riigi eriplaneeringu algatamine eelnõus pakutud kujul on ebasobiv, tulenevalt püsiühenduse silla-variandi negatiivsest mõjust Väinamere linnu- ja loodusalale, teatas EKO koordinaator Laura Uibopuu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) saadetud kirjas.

Uibopuu lisas, et puudub põhjus kahelda varasemate hindamiste lõppjäreldustes, mille kohaselt silla negatiivne mõju on suurem kui alternatiivsetel ühendusviisidel ning rahandusministeerium on põhjendanud sillaehituse kaalumist asjaoluga, et maakonnaplaneeringutes on näidatud ka perspektiivsete sildade maismaaotste trassialternatiivid, mitte ainult tunneli trassialternatiiv.

«Neis planeeringutes ei ole otsustatud, et sillaehitust tuleb käsitleda sobiva alternatiivina. Vastupidi, Saare maakonnaplaneeringu 2030+ alusuuringutes on jõutud järeldusele, et tunnel on realistlikum ja eelistatavam variant,» selgitas Uibopuu ning lisas, et Euroopa Liidu ja Eesti õiguse kohaselt saab Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkust kahjustavat tegevust lubada vaid alternatiivide puudumisel.

EKO koordinaatori sõnul välistab see silla rajamise, kuivõrd alternatiivid sellele on olemas tunneli ning praamiliikluse näol. «Riigi eriplaneeringus on mõttetu kaaluda alternatiive, mille elluviimine tulevikus ei ole võimalik,» lisas Uibopuu.

Valitsus algatas riigi eriplaneeringu

18. juunil teatas rahandusministeerium, et riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekul otsustas valitsus algatada riigi eriplaneeringu Suure väina püsiühenduse kavandamiseks, millega soovitakse selgitada välja, millised mõjud kaasneksid püsiühendusega ning kas nendest tulenevalt oleks võimalik mandri ning Muhumaa vahele silda või tunnelit ehitada.

Aasta alguses valmis Suure väina püsiühenduse avaliku arvamuse uuring, mille najalt andis valitsus MKM-ile heakskiidu esitada riigi eriplaneeringu algatamise taotlus riigihalduse ministrile. MKM esitas vastava taotluse rahandusministeeriumile tänavu aprillis.

Maanteeameti tellitud uuringust selgus, et Saaremaa ja Lääneranna valdade elanikud pooldavad püsiühenduse ehk silla või tunneli loomist üle Suure väina. Muhu valla elanike enamus seda ei soovi.

Paralleelselt planeeringuga viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine ning hinnatakse ka kõik teisi püsiühendusega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi mõjusid.