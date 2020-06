Saksa börsi raputab skandaal: kadunud 2 miljardit tõid kauplejatele kena kasumi

Lugu sai alguse nädalapäevad tagasi, kui audiitorfirma Ernst & Young keeldus Wirecardi majandusaasta aruandele templit alla panemast. Wirecardi näol on tegu Euroopa ühe suurima fintech-ettevõttega, mille aktsia kaupleb ka DAXi indeksis, nii et audiitorite otsus oli ebatavaline. Siis selgus, miks: E&Y hinnangul olid osad neile esitatud dokumendid võltsitud. Nii teatas Wirecard, et neil on kooperatsioon Filipiinide pankadega, aga nood ei teadnud endi sõnul Wirecardist midagi, vahendas Deutsche Welle.

Raamatupidamisest selgus veel, et Wirecardi kontolt oleks justkui haihtunud 1,9 miljardit eurot. Kuhu raha saanud on? Reuters kirjutab täna, et Wirecard ütles, et tegelikult seda raha võib-olla ei eksisteerinudki ning nemad ise on osutunud pettuse ohvriteks.