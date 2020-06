Kohus kinnitas Baltika saneerimiskava

«Meil on nüüd pankade, investorite, võlausaldajate ja kohtu toetus strateegilise pöörde elluviimiseks. Baltika on seni olnud ja jääb ka edaspidi oluliseks osaks Eesti majandusest,» ütles Baltika juht Flavio Perini pressiteates.

«Me kindlasti tegeleme ettevõtte võtmevaldkondade ümberpööramisega, et reageerida kiiremini, olla kaasaegsem, paindlikum ning struktuurilt õhem. Töötame aktiivselt tooteportfelliga, et see oleks nooruslikum, stiilsem ja lahedam ning pälviks ostjate tähelepanu,» lisas ta.