Enefit Green avaldas kasuminumbri

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni tulud ulatusid 2019. aastal 151,5 miljoni euroni, mida on ettevõtte enda teatel 94% 2018. aasta numbritega võrreldes rohkem.

«Enefit Greeni ja Nelja Energia ühendamine oli edukas ning ületas seatud eesmärke. Ühtlasi iseloomustab 2019. aastat meie jaoks mitu olulist tehingut. Juunis allkirjastasime lepingu Poolas 20 päikesepargi omandamiseks, millega sisenesime Poola taastuvenergia turule. 2019. aasta lõpuks jõudsime 20 päikesepargist üle võtta 18. Viimase kahe päikesepargi osas on tehingu lõpule viimine hetkel töös. Lisaks müüsime oktoobris osalused Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades AS-ile Infortar, kommenteeris firma juhatuse liige ja fnantsjuht Veiko Räim.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia kontserni strateegilisele eesmärgile toota 2024. aastal 43 protsenti elektrist ja soojusest taastuvatest allikatest. Eelmisel aastal hindas Elering, et Eestis tarbitavast elektrist ca17% tuleb taastuvatest energiaallikatest.

Enefit Greeni börsiletulekust on räägitud aastaid, praeguse valitsuse koalitsioonilepingus on börsileviimine ka kirjas. Enne koroonakriisi algust näis nagu võiks börsiletulek juba lähikuudel aset leida, kuid siis tõmbas alanud kriis julgetele plaanidele kriipsu peale. Kui kaugel börsileminek praegu on? "Enefit Green töötab jätkuvalt aktsiate esmaemissiooni nimel. Kui oleme valmis, siis teatame sellest avalikult ja kõigile korraga," ütles Eesti Energia taastuvenergia kommunikatsioonijuht Liis Veersalu.