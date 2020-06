Ligi: põldudel valitseb tragöödia

«On selge, et eestlaste tööjõuga saaki enam ära ei korista. Tegelikult ei lüpsa ka lehmi. Ei suudetud seekord isegi plaani järgi taimi istutada ja pole saadud neid rohitud. Usaldusväärne tööjõud ootab Ukrainas, aga erinevalt teistest Euroopa riikidest ei lasta seda hooajaks sisse. Ilma et nad kavatseks jääda,» kirjutab Ligi ja lisab, et valitsus loodab avalikkuse tüdinemise peale.

«Lastest ega linlastest pole abi, nad kaovad ära, nende õpetamine ja paberimajandus, neile lõputu helistamine on raisatud töö, lubadused ei kehti,» kirjeldab Ligi olukorda kohaliku tööjõuga.

«Vastu peetakse pool päeva, päev. Noored tulevad suvitama ja korjavad päevaga 20 minuti normi. Töötukassa kaudu saadakse null pakkumist. Loodetakse töötada mustalt. Probleemid on kohtutäiturite ja alkoholiga. Jõudlus pidurdab teisi. Töötajaid on leitud 5 protsenti, 20 protsenti, saadetud näidete hulgas pole see kusagil poole lähedalgi soovitust, ja nad vahetuvad iga päev.»

«See mäng käib toiduga, põlluga ja inimeste saatustega. Mängija on valitsus ja tema kinnisidee orjadest, puulastest ja ukrainlastest. Nagu otse Kremlist,» kritiseerib Ligi.

Ligi sõnul on talunikud talle viimastel kuudel pidevalt kirjutanud, kirjeldanud ja abi küsinud, lootes, et saab valitsust mõjutada ja midagi lubada, kuid ainult temagi saab ainult [valitsuselt] küsida.