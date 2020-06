Kriis pühkis Läti turismisektorist pooled töötajad

Uurimistulemused näitavad, et 1. mai seisuga on turismiettevõtete käive langenud 80-100 protsendi võrra eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Sellest tulenevad ka vallandamised ja sundpuhkused.

Ehkki 146 vaadeldud turismifirmast 85 ütles, et osa tema personalist saab töötushüvitist, tunnistasid pooled, et on sunnitud vallandama kuni 50 töötajat. Kaks reisifirmat on lahti lasknud 100 ja üks 150 töötajat.