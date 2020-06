Laenatud miljardid kuluvad eelarveaukude lappimiseks

Riigikogu rahanduskomisjoni liikme, reformierakondlase Aivar Sõerdi sõnul on laenu võtta lihtne, tagasi maksta aga mitte nii lihtne. «Isegi mitte siis kui kunagi laenu põhiosa tähtaja saabudes see uue laenuga tagasi makstakse. Nii on riikidel uuemal ajal kombeks. Ka Eestil edaspidi,» märgib ta sotsiaalmeedias.

«Aga tahaksin küsida hoopis seda, et kuhu siis see laenuraha ikkagi läheb? Sellel aastal kulub riigil uut laenuraha 3,87 miljardit eurot. Ka lisaeelarve seletuskirja järgi on tänavu riigikassa negatiivne rahavoog 3,77 miljardit eurot, seega suve alguse seisu ja teadmisega kulub see raha ka tänavu ära, mitte ei jää riigikassasse «hoiule»,» lisas Sõerd.

Ta küsis esmaspäeval riigikogu istungil Rataselt, et nimetagu oma äranägemisel kolm tänavust kõige suuremat investeeringut, milleks see uus laenuraha kulub.

«Peaminister ütles vastuseks, et ma tahtvat selle küsimusega teda lõksu meelitada, aga suutis ikka lõpuks ka kahte investeeringut nimetada. Ta ütles, et lisaeelarvega on ette nähtud uute investeeringutena elamufondi korrastamine ja kohalike omavalitsuste teede korrastamine,» märkis Sõerd.

«Tõepoolest, Kredexi kaudu nähakse ette põhiliselt korterelamute rekonstrueerimiseks mitme aasta peale kuni 100 miljonit eurot ja 30 miljonit eurot kohalike teede korrashoiu kuludeks. Korterelamute rekonstrueerimiseks kulub tänavu heal juhul ehk pool sellest sajast miljonist,» lisas ta.

Järgmisel päeval Riigikogus arutelu jätkus ja Sõerd ültes sõnavõtus, et peaministril ei tulnud ehk kohe kõik investeeringud meelde ja neid on ikka mõned veel.

«Nii on lisaeelarvega ette nähtud veel 15 miljonit eurot interneti püsiühenduse laiendamiseks maapiirkondades ning maanteeametile uute maanteede (neljarealiste?) ehitamiseks 10 (kümme!) miljonit eurot. Rohkem pole võimalik tänavu uusi investeeringuid tuvastada,» tõdeb Sõerd.

Investeeringute hulka võib peaminister ehk arvata ka Kredexi ja MESi kriisiabimeetmeid, aga ka selleks kulub mitte miljardeid eurosid vaid parimal juhul mõned sajad miljonid eurod.

Juhul kui uuteks investeeringuteks ja abimeetmeteks kulubki tänavu kuni 700-800 miljonit eurot, siis kuhu läheb ülejäänud 3 miljardit eurot?

«Eks ikka riigi jooksvateks kuludeks ja igapäevaste arvete maksmiseks. Sealhulgas ka kallite ministeeriumihoonete üürikulude maksmiseks, ametnikele palkade maksmiseks, sotsiaaltoetuste ja muude jooksvate eelarvekulude maksmiseks,» põrutas Sõerd.

«Asi on selles, et lisaeelarvega vähendati järsult maksutulude laekumise prognoosi, aga kulude pool jäeti paika nii, nagu heal ajal eelmise aasta lõpus tehtud põhieelarve ette nägi. Eelarve kulude ja tulude vahe paisub iga kuuga üha suuremaks ja sinna see laenuraha põhiliselt lähebki,» lisas ta.

Kui inimesed suvel mööda Eestimaad ringi sõidavad, siis suuremate ehitusena jäävad silma veel Rail Balticu Saustinõmme viadukti ehitus, Võõbu-Mäo uus neljarealine maanteelõik, Tallinnas uue Iru ristmiku ehitus, mõned uued riigimajad ja ehk midagi väiksemat veel.