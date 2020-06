Šveitsi ravimihiid lõpetas Trumpi «imerohu» katsed

"Novartis otsustas lõpetada HCQ kliinilised katsetused COVID-19 raviks tõsiste värbamisprobleemide tõttu, mis muutsid katsetuse lõpuleviimise võimatuks," ütles firma reede õhtul avalduses. Sestap ei ole tõenäoline, et kliiniline meeskond suudab koguda mõistliku aja jooksul kasutatavaid andmeid, lisati samas. Ravimifirma kinnitusel ei tekkinud ohutusprobleeme, kuid ka ravimi mõju ohta ei saadud piisavalt andmeid. Hüdroksüklorokviin ja klorokviin on traditsioonilised malaariaravimid, millel on ka viirusevastane toime, mistõttu nähti neis koroonapandeemia algfaasis võimalikku ravimit COVID-19 vastu. Hoolimata ravimi tõsistest kõrvaltoimetest on seda propageerinud mitmed tuntud isikud, teiste hulgas USA president Donald Trump. Novartis teatas aprillis, et toetab USA toidu- ja ravimiameti nõusolekul hüdroksüklorokviini kliiniliste katsetuste kolmandat etappi Ühendriikides umbes 440 COVID-19 nakkusega haiglasse toodud patsiendi raviks. USA võimud peatasid juuni algul hüdroksüklorokviini kasutamise koroonanakkuse raviks ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et peatab ka katsetused, sest ravim ei vähenda suremust.