Eesti idufirmaga koostööd alustanud ettevõtte kontolt haihtus 2 miljardit

Märtsis tõi Euroopa suurim fintech Wirecard koostöös Eesti suurima e-residentide teenusepakkuja Xologa turule teenuse, mille abil on e-residentidel võimalik avada pangakonto Eestit külastamata.

Ettevõtte jaoks algasid jamal neljapäeval, mil Wirecard teatas, et EY audiitorid ei suutnud leida 1,9 miljardit eurot, mis pidi olema kahe Aasia panga usalduskontodel, kirjutab Financial Times.

Sama päeva õhtul teatas Braun videopöördumises, et on selgusetu, miks Aasia pangad ütlevad, et EY-le väljastatud väljavõtted on võltsitud. Paari päevaga haihtus lisaks kahele miljardile eurole Frankfurdi börsil ka 75 protsenti ettevõtte väärtusest.

Asjaga kursis oleva allika sõnul hoidis Wirecard oma väidetavat raha BDO Unibankis ja Bank of Philippine Islands'is.

Reedel kinnitasid mõlemad pangad Financial Times'ile, et dokumendid, mis pidid tõestama justkui Wirecard oleks nende klient, on võltsitud.

«Me ei tunne neid inimesi. Me ei tea, mis toimub, me ei tea isegi seda, kuidas või miks nad meie nime kasutasid. Selliseid kontosid pole olemas, kõik,» ütles BDO president ja tegevjuht Nestor Tan.

Kahe allika sõnul vallandab BDO turundusinimese, keda kahtlustatakse EY-le esitatud dokumendi fabritseerimises ning kes oli seotud Wirecardi väidetava udalduskontoga.

Reedel teatas Filipiinide keskpank, et alustab asja uurimist. Usaldusisik, keda arvatakse olevat võltsimisega seotud, on endine riigiametnik.

Financial Times on finantstehnoloogiaettevõtte kahtlasest raamatupidamisest ka varem kirjutanud, kuid Wirecard on kõiki süüdistusi eitanud.

Wirecardi väärtusest haihtus aktsiaturul kahe päevaga 70 protsenti, kuna investorid on nüüd tõsiselt mures, kas ettevõte, mis vahenda aastas kümnete miljardite eest makseid, on maksevõimeline.

Wirecard teatas reedel, et peab «konstruktiivseid läbirääkimisi» võlausaldajatega, kes on laenanud 2 miljardit eurot ning teatas, et on volitanud investeerimispanga Houlihan Lokey «ettevõtte jätkusuutliku finantseerimisstrateegia koostamiseks».