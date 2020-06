Läti maksuamet võtab Bolti pihtide vahele

Sarnaseid kahtluseid on täheldanud ka Läti maanteeameti juht Kristiāns Godiņš. «Need kahtlused on endiselt asjakohased,» ütleb ta. «Alates aasta algusest on olukord paranenud, kuna Boltil on suurem kontroll rakendust kasutavate juhtide üle. Siiski saame aeg-ajalt vihjeid, et osad juhid pakuvad teenust vajalike lubadeta.»

Mõnedel klientidel on ette tulnud olukordi, kus juht ei saa läti keelest üldse aru. Selliseid juhtumeid on varem ette tulnud ka kohalike taksojuhtidega, kuid viimastel aastatel on sagenenud juhud välismaiste juhtidega, kes on rahateenimise eesmärgil Lätti asunud. Samuti blokeeriti vahepeal Yandex.Taxi platvorm, kuna see polnud registreeritud maanteeameti andmebaasis. «Ma loodan, et taksosektor muutub peagi varasemast läbipaistvamaks,» ütles Godiņš.