Deutsche Banki aktsia hind on sel aastal kerkinud 19 protsenti, samal ajal kui Euroopa pangandussektori indeks on kukkunud 35 protsenti, kirjutab The Wall Street Journal. Deutsche Banki aktsial on läinud ka tunduvalt paremini kui analoogiliste USA suurpankade, nagu JP Morgani ja Goldman Sachsi aktsiatel.