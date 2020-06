SA Hiiumaa Sadamad juhiks nimetati Liina Härm

Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu esimees Margus Kastein ütles, et Liina Härmi kasuks räägib tema kõrge erialane kompetents, pikaajaline seotus kogukonnaga ja isikuomadused. «Liina on pühendunud ja kohusetundlik kogukonna entusiast,» rääkis Kastein. «Kõrgelt hinnatud ja rikkaliku kogemustepagasiga merendusekspert, kes on sidunud oma elu Hiiumaaga – mul on väga hea meel, et Liina võttis vastu pakkumise asuda Hiiumaa Sadamaid juhtima!»