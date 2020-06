Noblessneri sadamas peetakse jaanipäeva eel purjetamisvõistlus

«Noblessneri kvartal, sealhulgas purjetamiskool on aastaga palju muutunud. Infrastruktuuri on kaasajastatud ning kõik on kuidagi märkimisväärselt moodsamaks muutunud. Klubi uuendused võimaldavad seekord ehk pakkuda pisut suurejoonelisemat üritust koos kõigi mugavuste, sealhulgas saunaga,» teatas Noblessneri Regati võistlussekretär Enda Pärisma.