Politsei tabas kümme ebaseaduslikult töötanud usbekki

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juht Margo Petersi sõnul selgus välismaalastest töötajate kontrolli käigus, et kümme Usbekistani kodanikku töötasid Eestis selleks seaduslikku alust omamata.

«Praeguseks kogutud esmase info kohaselt lõi ettevõte töötajaile vale ettekujutuse ning töötajatel sõnul oli neil teadmine, et nad töötavad Eestis seaduslikult ega riku midagi,» tõi Peters välja.

Peters toonitas, et ettevõtteil tuleb välismaalasi tööle võttes alati veenduda, et neil oleks olemas seaduslik alus nii Eestis viibimiseks kui ka töötamiseks ja et töötamine oleks ka PPA-s nõuetekohaselt registreeritud.