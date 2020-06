Eesti Energia tahab Pärnumaa sohu tuulikuid püstitada

Uuringud kestavad kokku ligikaudu 3 aastat, mille käigus on kohalikel elanikel võimalik korduvalt kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Uuringute tulemuste põhjal selgub, kas ja millistel tingimustel on võimalik tuuleparki sellesse piirkonda rajada.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on arenduse puhul tegemist viimase aasta jooksul juba kolmanda ettevõtte poolt algatatud tuulepargi arendusprojektiga Eestis, sest lisaks Paikuse projektile on rauad tules ka Lääne-Nigula vallas Läänemaal ning Saarde vallas Pärnumaal.

«Vaatamata sellele, et kliimapoliitika suunab meid puhtamale energiatootmisele, valmisid viimased suuremad tuulepargid siin rohkem kui seitse aastat tagasi. Kui soovime riigina enda tulevasi taastuvenergia eesmärke täita, on uute tuuleparkide rajamine möödapääsmatu,» kommenteeris Kärmas.

«Me anname endale aru, et tuulepargi rajamiseks on vajalik elanike toetus ja me oleme avatud jagama projekti kohta pidevalt infot ja vastama kõikidele küsimustele. Oleme arenduse planeerimise käigus teinud tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ja juba kohtunud kohalike kogukondadega,» rääkis Kärmas. «Seni on vastuvõtt olnud julgustav. Samuti on positiivne, et mõistetakse tuulepargi positiivset mõju kohalikule majandusele ja tööturule.»