Siem pani paika Eesti Posti uue nõukogu

«E-kaubanduse lahenduste kasutuselevõtmine, pakiautomaatide võrgustiku laiendamine ja uude logistikakeskusse investeerimine on olnud õiged sammud, kuid peame leidma lahendusi ka traditsiooniliste postiteenuste toimimiseks. Uuel nõukogul on minu hinnangul vajalik kompetents, et Eesti Posti arendada,» ütles Siem.

AS Eesti Post nõukoguga seotud ettepanekute puhul lähtus nimetamiskomitee asjaolust, et tegu on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala olulise äriühinguga, mille eesmärgiks on universaalse postiteenuse (riigisiseste ja rahvusvaheliste postiteenuste) järjepidev ja kvaliteetne osutamine taskukohase tasu eest ning üle-eestilise postivõrgu arendamine ja haldamine.