Analüütik: Rail Balticu ehitus kergitab tublisti majanduskasvu

«Rail Balticu ehitusel on siinsele majandusele oluline positiivne mõju. Raudtee ehitus annab tööd kohalikele ehitusfirmadele isegi juhul, kui peatöövõtjad on suured Euroopa firmad. Siiani, peamiselt planeerimise faasis, on välismaa firmad võitnud kolmveerandi Rail Balticu lepingute mahust,» ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik pressiteates.