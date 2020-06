Parvlaev Regula teeb suvel Saaremaa ja mandri vahel 536 lisareisi

Lisaks on maanteeametil võimalus pikendada nimetatud mahu piires lisareiside tellimust täiendavalt perioodiks 1.–31. august, teatas Tallinna Sadam börsile. Lisareiside eest teenib TS Laevad fikseeritud tasu 322 000 eurot, millele lisandub reisitasu 335 eurot iga teostatud reisi kohta, kokku maksimaalselt 502 000 eurot. Täiendava perioodi kasutamisel on veoteenuse täiendav fikseeritud tasu 248 000 eurot. Kokku on seega veoteenuse tasu mitte rohkem kui 750 000 eurot.

Parvlaeva Regula kasutatakse täiendava üleveovõimekusena, et olla valmis Virtsu–Kuivastu liini üleveonõudluse kasvuks. TS Laevad teostab lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 liinimeetrit sõidukeid, mille üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile, või on optimaalne teostada ohtliku veose reis lisalaevaga. Lisareise ei käsitleta graafikujärgsete reisidena ja neile ei müüda pileteid eelmüügist ega ka sadamas.