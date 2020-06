Foto ⟩ Eesti firma näitas seninägematut sõjarobotit

Milrem tutvustas uut sõjamasinat Postimehele eksklusiivselt tänavu aprillis. Nüüdseks on ettevõte esimese Type-Xi valmis saanud. Ettevõtte sõnul on Type-X hübriidajamiga uue põlvkonna lahingumasin, mis vahetab välja praegused sõdurite transportimiseks mõeldud lahingumasinad. See on praegu kasutusel olevatest sõidukitest ligi kolm korda kergem ning kaks kuni kolm korda odavam.

Selline näeb välja uus sõjarobot Type-X FOTO: Milrem

Type-X on mõeldud mehhaniseeritud üksuste lahinguvõime tõstmiseks ning toetuseks. Tegemist on soomustatud roomiksõidukiga, mida operaatorid saavad ohutust kaugusest juhtida ning mis on võimeline autonoomselt tegutsema.

John Cockerill Defense pani lahingumasinale peale CPWS Gen 2 relvasüsteemi, mis on algselt mõeldud paigutamiseks soomustransportööridele ja jalaväe lahingumasinatele. Relvasüsteem on varustatud 360-kraadise panoraamsihiku ning erinevate sensoritega, mis teeb süsteemist sobiliku täienduse mehitamata sõidukile.

«Type-X on väga uus sõjaline võimekus nii Euroopa kui kogu maailma mõistes. On uhke tunne, et Eesti insenerid koostöös Rootsi kolleegidega on kokku pannud kõige kaasaegsemad tehnoloogilised lahendused ning loonud ülimalt võimeka lahingumasina,» sõnas Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi.