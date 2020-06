Valitsus andis ametite ühinemisele rohelise tule

Transpordi valdkonna ümberkorraldused on osa riigireformi laiaulatuslikust programmist, millega on eri valdkondades kavandatud üle 30 tegevuse. Ühendameti nimi valitakse ühinemise käigus.

«Transpordi valdkonna ühinemine on osa riigireformist, et muuta teenused paremaks ja tõhusamaks ning vähendada tegevuste dubleerimist,» ütles minister Aab. «Tegemist on juba neljanda ministeeriumi haldusalaga, mille ümberkorraldused on valitsus lühikese aja jooksul heaks kiitnud.»