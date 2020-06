Viking Line sai koroonaohutuse sertifikaadi

«Viking Line on pikka aega tegelenud ennetustööga nakkusohu vähendamiseks. DNV GL-i sertifikaat My Care kinnitab, et Viking Line tegi ka koroonapandeemia ajal head riskiennetust, et viirus ei kahjustaks reisijate turvalisust,» teatas Viking Line Estonia OÜ tegevjuht Inno Borodenko.